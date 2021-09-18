Австралія розчарована рішенням Франції відкликати посла, але сподівається на подальшу співпрацю

Також Австралія цінує відносини з Францією і вважає її важливим партнером

Австралія шкодує про рішення Франції відкликати посла для консультацій.

Про це заявив представник австралійського міністра закордонних справ Маріс Пейн.

"З жалем відзначаємо рішення Франції відкликати посла в Австралії для консультацій після рішення про проєкт (субмарин — ред.) Attack Class. Австралія розуміє глибоке розчарування Франції нашим рішенням", — пише газета Sydney Morning Herald.

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Водночас Австралія цінує відносини з Францією і вважає її важливим партнером, що забезпечує стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ми сподіваємося на нову взаємодію з Францією з багатьох питань, що становлять взаємний інтерес, на основі спільних цінностей", — резюмують в Канберрі.

Раніше в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства з США.

Австралія, Великобританія і США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких стануть до ладу в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали "ударом в спину".

Також посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на рішення про створення альянсу. За словами представника китайського посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету холодної війни і ідеологічних забобонів".

Відзначимо, в останні роки Пекін звинувачують в підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.

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