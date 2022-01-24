Австралія слідом за США та Британією заявила, що "евакуює" родини дипломатів із Києва

Очільниця австралійського МЗС Маріс Пейн планує обговорити з українськими колегами посилення підтримки Києву на фоні загрози з боку РФ.
Австралія закликає своїх громадян "виїхати зараз" з України через побоювання вторгнення РФ та починає відкликати членів сімей австралійських дипломатів, які базуються в Києві.
Про це повідомляє The Sydney Morning Herald з посиланням на уряд Австралії.
"Федеральний уряд в понеділок підняв попередження щодо подорожей в Україну до "не подорожувати" та наказав австралійцям покинути країну комерційними засобами і знати, що рейси можуть змінитися або бути призупинені в найкоротші терміни", - йдеться у повідомленні.
В австралійському уряді також закликали своїх громадян, які планують залишитися в України, потурбуватися про власну безпеку.
"Австралійці, які вирішили залишитися в Україні, повинні переглянути свої плани особистої безпеки, бути готовим укритися на місці, якщо буде потрібно, підтримувати підвищену обізнаність у сфері безпеки та зареєструватися в Департаменті закордонних справ і торгівлі", – йдеться в заяві уряду.
Нагадаємо, 23 січня Держдеп США дозволив "добровільний виїзд" своїх дипломатів з України. Члени їхніх родин отримали наказ покинути українську територію. У Вашингтоні це пояснюють "особливою пересторогою". У МЗС України назвали "евакуацію" посольства США "проявом надмірної перестороги" і закликали "тверезо оцінювати ризики".
Раніше спікерка Білого дому пояснила, що уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, зокрема у разі агресії Росії проти України.
24 січня про "евакуацію" своїх дипломатів повідомила Велика Британія.
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