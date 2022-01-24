Австралія слідом за США та Британією заявила, що "евакуює" родини дипломатів із Києва

Австралія слідом за США та Британією заявила, що "евакуює" родини дипломатів із Києва

Очільниця австралійського МЗС Маріс Пейн планує обговорити з українськими колегами посилення підтримки Києву на фоні загрози з боку РФ.

Австралія закликає своїх громадян "виїхати зараз" з України через побоювання вторгнення РФ та починає відкликати членів сімей австралійських дипломатів, які базуються в Києві.

Про це повідомляє The Sydney Morning Herald з посиланням на уряд Австралії.

"Федеральний уряд в понеділок підняв попередження щодо подорожей в Україну до "не подорожувати" та наказав австралійцям покинути країну комерційними засобами і знати, що рейси можуть змінитися або бути призупинені в найкоротші терміни", - йдеться у повідомленні.

В австралійському уряді також закликали своїх громадян, які планують залишитися в України, потурбуватися про власну безпеку.

"Австралійці, які вирішили залишитися в Україні, повинні переглянути свої плани особистої безпеки, бути готовим укритися на місці, якщо буде потрібно, підтримувати підвищену обізнаність у сфері безпеки та зареєструватися в Департаменті закордонних справ і торгівлі", – йдеться в заяві уряду.

Нагадаємо, 23 січня Держдеп США дозволив "добровільний виїзд" своїх дипломатів з України. Члени їхніх родин отримали наказ покинути українську територію. У Вашингтоні це пояснюють "особливою пересторогою". У МЗС України назвали "евакуацію" посольства США "проявом надмірної перестороги" і закликали "тверезо оцінювати ризики".

Раніше спікерка Білого дому пояснила, що уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, зокрема у разі агресії Росії проти України.

24 січня про "евакуацію" своїх дипломатів повідомила Велика Британія.

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