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Австралія слідом за США та Британією заявила, що "евакуює" родини дипломатів із Києва

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Австралія слідом за США та Британією заявила, що "евакуює" родини дипломатів із Києва

Фото з відкритих джерел

Очільниця австралійського МЗС Маріс Пейн планує обговорити з українськими колегами посилення підтримки Києву на фоні загрози з боку РФ.

Австралія закликає своїх громадян "виїхати зараз" з України через побоювання вторгнення РФ та починає відкликати членів сімей австралійських дипломатів, які базуються в Києві.

Про це повідомляє The Sydney Morning Herald з посиланням на уряд Австралії.

"Федеральний уряд в понеділок підняв попередження щодо подорожей в Україну до "не подорожувати" та наказав австралійцям покинути країну комерційними засобами і знати, що рейси можуть змінитися або бути призупинені в найкоротші терміни", - йдеться у повідомленні.

В австралійському уряді також закликали своїх громадян, які планують залишитися в України, потурбуватися про власну безпеку.

"Австралійці, які вирішили залишитися в Україні, повинні переглянути свої плани особистої безпеки, бути готовим укритися на місці, якщо буде потрібно, підтримувати підвищену обізнаність у сфері безпеки та зареєструватися в Департаменті закордонних справ і торгівлі", – йдеться в заяві уряду.

Нагадаємо, 23 січня Держдеп США дозволив "добровільний виїзд" своїх дипломатів з України. Члени їхніх родин отримали наказ покинути українську територію. У Вашингтоні це пояснюють "особливою пересторогою". У МЗС України назвали "евакуацію" посольства США "проявом надмірної перестороги" і закликали "тверезо оцінювати ризики".

Раніше спікерка Білого дому пояснила, що уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, зокрема у разі агресії Росії проти України.

24 січня про "евакуацію" своїх дипломатів повідомила Велика Британія.

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