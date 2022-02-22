Австралія тимчасово закриває посольство у Львові та просить своїх чиновників покинути Україну

Австралія тимчасово закриває посольство у Львові та просить своїх чиновників покинути Україну

Країна також засудила офіційне визнання Москвою "ЛНР" і "ДНР".

Австралія тимчасово закрила роботу свого посольства у Львові, яке переїхало туди з Києва.

Про це повідомила міністрерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн, пише CNN.

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Причною такого рішення дипломатка назвала " підвищений ризик". Втім, як довго не буде працювати дипустанова, наразі не відомо.

Крім того, Пейн наголосила на тому, що уряд Австралії наказав австралійським чиновникам та закликав своїх громадян покинути Україну. Натомість їх направлять на схід Польщі та Румунії, щоб допомогти громадянам, які прагнуть виїхати з України.

Міністерка також засудила офіційне визнання Москвою "ЛНР" і "ДНР", а також наголосила на тісній співпраці зі Сполученими Штатами, Європейським Союзом та іншими урядами у всьому світі.

"Австралія готова оголосити про швидкі та суворі санкції, спрямовані проти ключових російських осіб та організацій, відповідальних за підрив суверенітету та територіальної цілісності України", - повідомила Маріс Пейн.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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