Австралія запровадила санкції проти Лукашенка та 22 російських пропагандистів

Австралія запровадила санкції проти Лукашенка та 22 російських пропагандистів

Уряд Австралії продовжує підтримував Україну, яка захищає свою територію від російських загарбників.

Влада Австралії запровадила нові санкції проти російських пропагандистів, а також проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Загалом, окрім Лукашенка, санкції введені проти його дружини та сина, який раніше обіймав керівні посади у сфері національної безпеки в уряді Білорусі.

"Уряд Білорусі на чолі з президентом Лукашенком продовжує надавати стратегічну підтримку Росії та її збройним силам у їхньому нападі на суверенітет та територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.

Також уряд Австралії ввів санкції проти 22 російських пропагандистів, які поширюють неправдиву інформацію про війну в Україні.

"Уряд Австралії також ввів нові санкції щодо ще 22 російських пропагандистів та розповсюджувачів дезінформації, до числа яких ввійшли старші редактори таких організацій, як Russia Today, Фонд стратегічної культури, InfoRos та NewsFront", - йдеться в повідомленні.

Загалом, Австралія запровадила санкції проти 32 прокремлівських пропагандистів.

Нагадаємо, раніше Австралія Австралія заборонила постачання глинозему та алюмінієвої руди до Росії, щоб обмежити можливості країни-агресора виготовляти зброю.

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