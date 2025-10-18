Австрія погодиться на новий пакет санкцій проти Росії: деталі від Reuters

Прапор Австрії. / © pixabay.com

Австрія погодиться на останній пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Це усуває одну з ключових перешкод перед голосуванням на початку наступного тижня.

Про це повідомляє видання Reuters.

Зазначається, що таке рішення Відня є зміною своєї попередньої позиції та усуненням ключової перешкоди перед голосуванням на початку наступного тижня. Міністри закордонних справ ЄС мають зібратися в 20 жовтня у Люксембурзі, аби остаточно узгодити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Видання наголошує, що ухвалення пакету зайшло до глухого кута, оскільки Відень вимагав від ЄС розморозити деякі російські активи для компенсації австрійському Raiffeisen Bank International штрафи, які наклала Російська Федерація.

Але інші уряди ЄС не погодилися з цим. Пакет санкцій потребує одностайної підтримки 27 держав-членів ЄС.

"Австрія підтримує продовження тиску на Росію і схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок", – наводить агентство заяву МЗС Австрії.

Пакет санкцій включає низку енергетичних та фінансових заходів. Зокрема, заборону на імпорт російського зрідженого природного газу від 1 січня 2027 року, з перенесенням дати набрання чинності від 1 січня 2028-го.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсували значно жорсткіші санкції проти Росії, бо “настав час”. З її слів, у ЄС не пропонують поетапні санкції, а “значно жорсткіші заходи — в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі”.

Втім, Словаччина блокує ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС проти Російської Федерації до саміту 23 жовтня. За даними журналіста Рікард Йозвяка, країни ЄС досягли домовленості про обмеження пересувань дипломатів країни-агресорки всередині блоку. До слова, Угорщина зняла вето щодо цього питання.