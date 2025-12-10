Австрія поставила крапку в справі про екстрадицію Фірташа: що вирішив суд

Дмитро Фірташ / © Associated Press

Суд Австрії поставив крапку в справі щодо екстрадиції Дмитра Фірташа, відмовивши США у задоволенні запиту після понад десять років судових процесів.

Про це пише видання Bloomberg.

Вищий регіональний суд Відня підтвердив, що рішення нижчої інстанції, яке зупинило передавання Фірташа, є остаточним, оскільки прокурори не подали апеляцію у встановлений термін, йдеться у повідомленні суду, надісланому електронною поштою у середу.

Раніше прокурори США намагалися залучити Фірташа до судового розгляду в США за обвинуваченням у змові щодо виплати 18,5 млн доларів індійським чиновникам для забезпечення реалізації проєкту з виробництва титану на суму 500 млн доларів.

Сам бізнесмен заперечує будь-яку провину та стверджує, що обвинувачення з боку США мали на меті вплив на політичну ситуацію в Україні. Він відстоював свою позицію у Відні, куди перевів бізнес і де проживає після внесення рекордної застави 2014 року.

Фірташ здобув статки на торгівлі газом, зокрема у співпраці з російським «Газпромом». Пізніше він розширив діяльність на хімічну промисловість та телевізійний бізнес після розпаду СРСР, ставши одним із найвпливовіших українських бізнесменів.

Україна наклала санкції на Фірташа 2021 року через його нібито постачання титану російським виробникам озброєнь. Велика Британія запровадила санкції проти нього 2024 року.

Представник Фірташа наразі не надав коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Служба безпеки й БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній.