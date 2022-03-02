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Австрія надасть Україні пальне, шоломи, бронежилети та гуманітарну допомогу - посол

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Австрія надасть Україні пальне, шоломи, бронежилети та гуманітарну допомогу - посол

Фото: Василь Химинець

Західні країни допомагають Україні в її боротьбі проти воєнного вторгнення Росії.

Австрія надасть Україні допомогу - пальне, шоломи та бронежилети.

Про це повідомив посол України в Австрії Василь Химинець. Він зустрівся з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

"Отримав запевнення, що Австрія на стороні України й продовжуватиме надавати підтримку й практичну допомогу мужньому українському народові. Серед останніх рішень Фелерального уряду: допомога пальним, надання шоломів та бронежилетів, гуманітарні вантажі", - сказав посол.

Фото: Василь Химинець / ©
Фото: Василь Химинець

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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