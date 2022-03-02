Австрія надасть Україні пальне, шоломи, бронежилети та гуманітарну допомогу - посол

Західні країни допомагають Україні в її боротьбі проти воєнного вторгнення Росії.

Австрія надасть Україні допомогу - пальне, шоломи та бронежилети.

Про це повідомив посол України в Австрії Василь Химинець. Він зустрівся з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

"Отримав запевнення, що Австрія на стороні України й продовжуватиме надавати підтримку й практичну допомогу мужньому українському народові. Серед останніх рішень Фелерального уряду: допомога пальним, надання шоломів та бронежилетів, гуманітарні вантажі", - сказав посол.