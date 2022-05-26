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Австрія прийме на лікування важкопоранених український бійців - Зеленський

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Австрія прийме на лікування важкопоранених український бійців - Зеленський

Фото: Офіс президента України

Український президент повідомив про результативні переговори з канцлером Австрії.

У середу, 25 травня, президент України Володимир Зеленський провів переговори із канцлером Австрії Карлом Негаммером і досягнув предметних домовленостей.

Про це він повідомив під час традиційного звернення. 

У розмові з австрійським лідером Зеленський поінформував його про ситуацію на Донбасі та в інших районах бойових дій та при цьому подякував за підтримку. 

“Домовилися, що Австрія візьме на лікування наших важкопоранених військових”, - зазначив президент. 

Також під час переговорів сторони предметно обговорили взаємодію у європейській інтеграції України.

Нагадаємо, Австрія готова підтримати ембарго на нафту з Росії, якщо Єврокомісія та країни-члени ЄС вирішать це зробити.

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