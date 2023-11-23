Австрія розкритикувала заяву Словаччини про переговори між Києвом і Москвою

Очільник Міністерства закордонних справ Австрії Александр Шалленберг розкритикував заяву словацького колеги Юрая Бланара про те, що Україні потрібні переговори з Росією для припинення війни.

Про це йшлося на пресконференції після зустрічі двох міністрів у Відні, пише "Укрінформ".

Шалленберг наголосив, що російська агресія в Україні є найбільшою безпосередньою загрозою безпеці в Європі. Саме тому Єс має бути як ніколи згуртованим.

"Єдність і згуртованість Європейського Союзу в цьому питанні була нашим найбільшим досягненням, нашим найбільшим активом. Вважаю, що ми робимо все правильно і повинні працювати над тим, щоб ця єдність і згуртованість зберігалася й у майбутньому", - зауважив він.

З його слів, рішення диктатора РФ Володимира Путіна вивести війська - це єдина можливість швидше закінчити війну.

"Якщо він (Путін - Ред.) це зробить, війна закінчиться. Якщо ж Україна припинить воювати, то з Україною буде, скажімо так, покінчено. І тоді Словаччина може раптово отримати іншого сусіда", - сказав міністр закордонних справ Австрії.

Заява Словаччини

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що настав час для "мирних" переговорів між Україною та РФ. На його думку, ситуації на фронті стала статичною, війна зайшла у фазу "заморозки", тому настав час для "мирного" рішення.

"Мирне рішення завжди складне. Але ми повинні сказати, що нам потрібне припинення вогню перед мирними переговорами", - пояснив Бланар.

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