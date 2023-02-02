Австрія висилає чотирьох російських дипломатів через несумісні зі статусом дії

На виїзд з країни вони мають один тиждень.
З австрійського Відня висилають чотирьох російських дипломатів. Вони повинні залишити країну до 8 березня.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Австрії.
Зазначається, що росіяни вчинили дії, що несумісні з дипломатичним статусом. Інших подробиць міністерство не повідомило.
Буде вислано дипломатів російського посольства в Австрії.
"Двоє дипломатів посольства Росії вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Тому вони оголошені персонами нон грата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться у заяві.
Крім того, висилають двох дипломатів, що працювали в російському постійному представництві при ООН у Відні.
"Двоє дипломатів Постійного представництва Росії при ООН вчинили дії, несумісні з Угодою про розміщення штаб-квартири. Вони також повинні покинути територію Австрійської Республіки", - заявили в МЗС.
Нагадаємо, раніше Австрія закликала "не перегинати палку" з Росією. Мовляв, агресорка - це "частина європейської культури та історії". Незважаючи на такі заявив, у Відні наголошують, що будуть підтримувати Україну у її прагненні захистити свій суверенітет та територіальну цілісність.
Речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що заклики продовжувати діалог з Росією, поважати її історію посилюють відчуття безкарності Кремля. Українське МЗС запросило австрійського міністра Александер Шалленберга до Дніпра, де у багатоповерхівку влучила російська ракета.
Читайте також:
- Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Боррель прибули до Києва
- Закликав "почути Крим": в.о. голови департаменту військово-технічної політики Міноборони подав у відставку
- Байден таки прибуде до Європи в лютому: це підтвердили Дуда і Левітс