Австрія висилає чотирьох російських дипломатів через несумісні зі статусом дії

На виїзд з країни вони мають один тиждень.

З австрійського Відня висилають чотирьох російських дипломатів. Вони повинні залишити країну до 8 березня.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Австрії.

Зазначається, що росіяни вчинили дії, що несумісні з дипломатичним статусом. Інших подробиць міністерство не повідомило.

Буде вислано дипломатів російського посольства в Австрії.

"Двоє дипломатів посольства Росії вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Тому вони оголошені персонами нон грата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться у заяві.

Крім того, висилають двох дипломатів, що працювали в російському постійному представництві при ООН у Відні.

"Двоє дипломатів Постійного представництва Росії при ООН вчинили дії, несумісні з Угодою про розміщення штаб-квартири. Вони також повинні покинути територію Австрійської Республіки", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, раніше Австрія закликала "не перегинати палку" з Росією. Мовляв, агресорка - це "частина європейської культури та історії". Незважаючи на такі заявив, у Відні наголошують, що будуть підтримувати Україну у її прагненні захистити свій суверенітет та територіальну цілісність.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що заклики продовжувати діалог з Росією, поважати її історію посилюють відчуття безкарності Кремля. Українське МЗС запросило австрійського міністра Александер Шалленберга до Дніпра, де у багатоповерхівку влучила російська ракета.

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