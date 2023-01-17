Австрія закликала "не перегинати палку" з Росією, бо вона "частина європейської культури та історії"

Також Австрія проти виключення Росії з ОБСЄ

У Міністерстві закордонних справ Австрії заявили, що країни Заходу повинні "дотримуватися почуття міри". У розмовах з Росією, бо вона є "частиною європейської культури та історії".

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

"Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, запровадивши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян", – сказав він.

Міністр заявив, що Австрія буде підтримувати Україну у її прагненні захистити свій суверенітет та територіальну цілісність.

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Шалленберг зазначив, що Росія розвʼязала проти України агресивну війну, яка є божевіллям.

"Але водночас ми повинні думати про день після, тиждень після і місяці після", – сказав Шалленберг, пояснивши, що архітектура європейської безпеки так чи інак повинна буде містити Росію і як постійного члена Ради Безпеки ООН, і як ядерну державу.

Крім того, міністр виступив проти виключення Росії з ОБСЄ.

"ОБСЄ – це один з небагатьох майданчиків, який залишився, де російські дипломати змушені сидіти й слухати наші аргументи, нашу гостру критику агресивної війни Росії", – вважає Шалленберг, який також назвав "дотримання почуття міри" одним із найбільших завдань на 2023 рік.

Нагадаємо, раніше федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен заявив, що його країна не буде постачати зброю Україні, щоб вона могла захиститись від російської агресії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міноборони Австрії заявили, що готуються до можливого блекауту через війну Росії проти України.

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