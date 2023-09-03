Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Австрія закликала Євросоюз змінити підхід до прийняття нових членів, щоб "не втратити Україну"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
248
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Австрія закликала Євросоюз змінити підхід до прийняття нових членів, щоб "не втратити Україну"

Прапори України та Євросоюзу / Фото: УНІАН

Голова МЗС Австрії закликає Євросоюз відмовитися від "бінарного мислення" та зволікання прийняттям нових країн.

Європейський союз повинен переглянути свій підхід щодо розширення у питання України, Молдови та Балканських країн і надавати перевазі демократії у цих країнах, а не бюрократичним процедурам.

Про це заявив в подкасті видання Politico Александер Шалленберг, голова Міністерства закордонних справ Австрії.

"Розширення це не бюрократичне прагнення, це не легалістичне прагнення, це не про те, щоб застосувати кожну кому і абзац договорів — це про поширення і забезпечення певної моделі життя, відкритих вільних демократій" — сказав Шалленберг.

Він нагадав, що Греція, Португалія й Іспанія стали членами Євросоюзу, коли демократичний режим в цих країнах це не був стабільним.

"Тоді ми розуміли, що необхідно забезпечити, щоб ці країни розуміли: вони є частиною нашої родини цінностей. І ми повинні зробити це ж саме зараз — з Україною, Молдовою і Західними Балканами", — впевнений глава МЗС Австрії.

Разом з тим, Шалленберг вважає, що Євросоюз потрібно відмовитися від "бінарного мислення", яке передбачає, що країна може бути атомної повністю членом ЄС, або повністю поза блоком.

"Я думаю, у нас є варіанти. Країни можуть бути членами без виконання кожної частини права ЄС" — сказав міністр.

Він пояснив, що нові держави-члени могли б бути спостерігачами у Раді ЄС та брати участь в обговореннях, але не в ухваленні рішень. На його думку, нові країни можна також під'єднати до у низки політик ЄС.

"Ми не можемо чекати, оскільки ми чекатимемо, ми можемо втрати цей регіон. Ми можемо втратити Україну, можемо втратити Західні Балкани", — зазначив Шалленберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї повідомив, що Євросоюз може представити пропозиції щодо розширення ЄС вже у жовтні.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками парламенту та членами уряду з приводу початку переговорів щодо членства в Євросоюзі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
248
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація