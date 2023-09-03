Австрія закликала Євросоюз змінити підхід до прийняття нових членів, щоб "не втратити Україну"

Європейський союз повинен переглянути свій підхід щодо розширення у питання України, Молдови та Балканських країн і надавати перевазі демократії у цих країнах, а не бюрократичним процедурам.

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Про це заявив в подкасті видання Politico Александер Шалленберг, голова Міністерства закордонних справ Австрії.

"Розширення це не бюрократичне прагнення, це не легалістичне прагнення, це не про те, щоб застосувати кожну кому і абзац договорів — це про поширення і забезпечення певної моделі життя, відкритих вільних демократій" — сказав Шалленберг.

Він нагадав, що Греція, Португалія й Іспанія стали членами Євросоюзу, коли демократичний режим в цих країнах це не був стабільним.

"Тоді ми розуміли, що необхідно забезпечити, щоб ці країни розуміли: вони є частиною нашої родини цінностей. І ми повинні зробити це ж саме зараз — з Україною, Молдовою і Західними Балканами", — впевнений глава МЗС Австрії.

Разом з тим, Шалленберг вважає, що Євросоюз потрібно відмовитися від "бінарного мислення", яке передбачає, що країна може бути атомної повністю членом ЄС, або повністю поза блоком.

"Я думаю, у нас є варіанти. Країни можуть бути членами без виконання кожної частини права ЄС" — сказав міністр.

Він пояснив, що нові держави-члени могли б бути спостерігачами у Раді ЄС та брати участь в обговореннях, але не в ухваленні рішень. На його думку, нові країни можна також під'єднати до у низки політик ЄС.

"Ми не можемо чекати, оскільки ми чекатимемо, ми можемо втрати цей регіон. Ми можемо втратити Україну, можемо втратити Західні Балкани", — зазначив Шалленберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї повідомив, що Євросоюз може представити пропозиції щодо розширення ЄС вже у жовтні.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками парламенту та членами уряду з приводу початку переговорів щодо членства в Євросоюзі.

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