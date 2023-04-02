"Автономія Криму була помилкою": у якому статусі півострів має повернутися під контроль України

Під контроль України Крим має повернутися не в статусі автономії, а як проста область.

Чому автономний статус Криму призвів до трагічних наслідків, розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, інформує FREEДОМ.

Він нагадав, що до складу України 1954 року півострів передавався як Кримська область. Статус автономії отримав уже після розпаду СРСР "через слабкість української влади та бажання сподобатися всім".

Тимочко вважає автономний статус Криму помилкою, яку не потрібно повторювати.

"Ця колізія, цей наратив, ця помилка, насправді, як бачимо, мала величезні наслідки, і має зараз. І, звісно, при поверненні Криму до складу України його вже не можна розглядати як автономію. Це може бути Кримська, Таврійська область, але не автономія", — підсумував голова Ради резервістів Сухопутних військ.

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