Автор скандальної статті Time пообіцяв опублікувати нові матеріали про Україну

Автор скандальної статті у журналі Time про ситуацію в Україні Саймон Шустер пообіцяв найближчим часом опублікувати нові матеріали.

Про це він написав у соцмережі Х (Тwitter).

"Найближчими тижнями чекайте на інші повідомлення, які детальніше розкриватимуть військову стратегію України, її дипломатію під час війни та напруженість усередині команди Зеленського", – зазначив Саймон Шустер.

Скандал зі статтею у журналі Time

Нагадаємо, американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера й основну статтю президенту Володимирові Зеленському.

Автор Саймон Шустер у статті зазначав, що президент Зеленський категорично проти навіть тимчасового перемир'я, хоча анонімні співрозмовники нібито з оточення президента визнали, що Україні не досягти перемоги.

Крім того, у матеріалі йшлося, що Зеленський нібито "почувається зрадженим західними союзниками". Також розповідається про проблему з корупцією в Україні і що "чиновники крадуть, немов востаннє в житті".

Саймон Шустер стверджує, що влада України на початку жовтня нібито вимагала звільнити Горлівку, а військові відмовили, бо не вистачає людей і зброї.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов критично висловився на адресу цих анонімних співрозмовників автора і закликав українські правоохоронні органи встановити імена цих людей.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, також наголосив, що з журналістами треба працювати саме відкрито, додавши, що "анонімність – це зло".

Український політолог Володимир Фесенко назвав, що не так з гучною статтею Time і заявив, що до неї "є багато питань".

Також стало відомо, що автор скандальної статті Time рік тому отримав орден від України "За заслуги" ІІІ ступеня.

Все, що відомо про статтю Time та реакцію на неї – розбирався ТСН.ua.