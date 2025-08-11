Азербайджан виділить $2 млн на допомогу Україні: указ Алієва

Президент Азербайджану Ільхам Алієв / © Associated Press

Реклама

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про передавання Україні у межах гуманітарної підтримки електротехнічного обладнання на суму 2 млн дол.

Про це свідчить документ на сайті азербайджанського лідера.

Азербайджан надасть Україні гуманітарну допомогу у вигляді електротехнічного обладнання, закупленого за гроші держбюджету. На ці потреби з резервного фонду Алієва виділять 2 млн дол.

Реклама

Ці гроші надійдуть до азербайджанського Міністерства енергетики, яке має забезпечити закупівлю та відправлення обладнання до України. Згідно з указом президента, фінансування проведе Міністерство фінансів, а координацію виконання розпорядження покладено на уряд Азербайджану.

В указі Алієва йдеться, що рішення ухвалене з урахуванням принципів гуманізму та партнерських відносин між Азербайджаном і Україною, закріплених у низці двосторонніх угод і декларацій. Зокрема, йдеться про підписаний 2000 року Договір про дружбу, співробітництво і партнерство, а також про Спільну заяву президентів від 14 січня 2022 року.

До слова, у липні Алієв порадив Україні ніколи не миритися з окупацією своїх територій. Він нагадав, як Азербайджан сам відновив контроль над Карабахом, тому побажав українцям зробити те саме.

А напередодні видання Caliber.Az повідомило, що Азербайджан може подумати про скасування заборони на постачання озброєння Україні, якщо Росія не припинить атаки на газову інфраструктуру, якою транспортується азербайджанський газ.