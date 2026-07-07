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Азербайджан викликав посла Росії через удари по Україні: перші подробиці
У МЗС країни наголосили, що об’єкти компанії в Україні вже неодноразово зазнавали російських атак.
Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Росії через удар по автозаправній станції SOCAR у Миколаївській області. Атаку безпілотника було здійснено ввечері 5 липня.
Під час зустрічі в МЗС Азербайджану російському послу висловили протест і наголосили, що цей інцидент не є поодиноким.
У Баку зазначили, що об’єкти SOCAR в Україні вже раніше зазнавали обстрілів. Йдеться, зокрема, про газорозподільну компресорну станцію та нафтобазу в Одесі.
Азербайджанська сторона заявила, що продовження таких інцидентів, попри неодноразові попередження, може свідчити про навмисний характер ударів.
Російському послу також нагадали про попередні атаки, внаслідок яких були пошкоджені будівлі посольства Азербайджану в Києві та почесного консульства в Харкові.
“Російську сторону закликали провести всебічне розслідування всіх вищезазначених інцидентів, надати відповідні пояснення щодо атак і забезпечити повне виконання своїх міжнародних зобов’язань із захисту цивільних об’єктів і дипломатичних місій”, — йдеться у повідомленні.
Удари РФ по українських НПЗ: останні новини
Нагадаємо, 5 липня влада попередила, що найближчим часом РФ битиме по АЗС на Сумщині та в кількох інших областях.
Раніше у французькому виданні Le Monde повідомили, що Москва розгорнула масштабне полювання на українську паливну логістику — за останні два місяці понад 150 АЗС стали мішенями для ворожих безпілотників.
Командир 422-го полку безпілотних систем Микола Колесник розповів, що ще півтора місяця тому він заборонив солдатам свого полку будь-які зустрічі на автозаправних станціях поблизу лінії фронту.