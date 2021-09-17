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Азербайджан подасть зустрічний позов на Вірменію в суд ООН

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Азербайджан подасть зустрічний позов на Вірменію в суд ООН

Associated Press

У Баку заявили про систематичні порушення Єреваном Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Азербайджан подасть до Міжнародного суду ООН зустрічний позов на Вірменію.

Про це повідомила керівниця управління пресслужби МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва, пише Інтерфакс-Азербайджан.

"У найближчі дні, на додаток до судового розгляду, ініційованого Азербайджаном проти Вірменії в ЄСПЛ в січні 2021 року Азербайджан звернеться до Міжнародного суду ООН з метою притягнути Вірменію до відповідальності за систематичні порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - зазначила вона.

Також за словами представниці МЗС Азербайджану, Вірменія грубо порушує права людини щодо азербайджанців.

"Від моменту підписання Тристоронньої заяви Вірменія продовжувала порушувати МКЛРД, перешкоджаючи поверненню азербайджанських вимушених переселенців в свої будинки шляхом мінування раніше окупованих територій і відмовляючись надати Азербайджану карти мінних полів", - наголосила Абдуллаєва.

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