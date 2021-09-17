Азербайджан подасть зустрічний позов на Вірменію в суд ООН

Азербайджан подасть зустрічний позов на Вірменію в суд ООН

У Баку заявили про систематичні порушення Єреваном Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Азербайджан подасть до Міжнародного суду ООН зустрічний позов на Вірменію.

Про це повідомила керівниця управління пресслужби МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва, пише Інтерфакс-Азербайджан.

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"У найближчі дні, на додаток до судового розгляду, ініційованого Азербайджаном проти Вірменії в ЄСПЛ в січні 2021 року Азербайджан звернеться до Міжнародного суду ООН з метою притягнути Вірменію до відповідальності за систематичні порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - зазначила вона.

Також за словами представниці МЗС Азербайджану, Вірменія грубо порушує права людини щодо азербайджанців.

"Від моменту підписання Тристоронньої заяви Вірменія продовжувала порушувати МКЛРД, перешкоджаючи поверненню азербайджанських вимушених переселенців в свої будинки шляхом мінування раніше окупованих територій і відмовляючись надати Азербайджану карти мінних полів", - наголосила Абдуллаєва.

Нагадаємо:

Бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2020 року .

. 9 листопада було прийнято угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни з 10 листопада. У Нагірному Карабаху було розгорнуто російський миротворчий контингент.

з 10 листопада. У Нагірному Карабаху було розгорнуто контингент. У травні між Вірменією і Азербайджаном спалахнуло нове загострення.

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