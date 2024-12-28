Азербайджан посилює правила перебування в країні для росіян - подробиці

У відповідь на введення в РФ більш жорстких вимог, пов'язаних зі строками перебування в країні іноземних громадян, Баку готує заходи у відповідь, в першу чергу, в контексті прав громадян Азербайджану.

Про це пише APA.az із посиланням на заяву прес-секретаря МЗС Азербайджану Айхана Гаджізаде.

Глава прес-служби МЗС підкреслив, що зовнішня політика Азербайджану у всіх питаннях, у тому числі і міграційних, "виходитиме з принципів паритету і взаємності". Тому найближчим часом уряд планує внести зміни до правил тимчасового перебування громадян Росії на території Азербайджану.

Видання нагадало, що після нещодавніх змін російського законодавства, від 1 січня 2025 року іноземцям буде дозволено перебувати в Росії не більше 90 днів у межах календарного року, тобто вдвічі менше, ніж зараз, а термін, протягом якого їм потрібно зареєструватися. місцю перебування, скоротять до 7 робочих днів з дня перетину кордону РФ.

Нагадаємо, в РФ затверджено список "аморальних" країн, які "нав'язують громадянам деструктивні неоліберальні ідеологічні установки", що суперечать російським "духовним скріпам". Тепер Росія "рятуватиме" деяких іноземців від згубного впливу, якщо вони поділяють традиційні російські цінності та готові переїхати жити у РФ.

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