Бачили б вони ті жалюгідні війська РФ: Арестович про побоювання Заходу щодо ескалації

Бачили б вони ті жалюгідні війська РФ: Арестович про побоювання Заходу щодо ескалації

Захід на сьогодні ставить менш рішучу ціль у війні України з Росією – послабити переговорні позиції країни-агресорки. На це є три причини, головна з яких – бажання уникнути тенденції до воєнної ескалації.

На Заході розуміють, що гонка озброєнь України з РФ буде довша та дорожча, ніж вони планували від самого початку.

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Контури американської і західної допомоги вже окреслені – зробити так, щоб російська армія тут дійшла до стану, коли вони прийшли б на переговори з нами у слабкій позиції. Це менш рішуча ціль, ніж вони ставили її ще два місяці тому, коли Джонсон, Остін, Блінкен казали, що "наша задача – розгромити збройні сили Росії і зробити так, щоб Росія не могла погрожувати сусідам", – розповів Арестович.

Він пояснив, що така ціль є менш небезпечною для путінського режиму, проте все ще сприятлива для України.

На думку Арестовича, Захід змінив свою мету з трьох причин.

"Внутрішній спротив на Заході, який вперся у стелю своїх санкційних можливостей. Відмовлятися від російського газу дуже-дуже складно. Другий момент – розуміння, що вони ставлять на економічну зброю раніше, ніж на зброю на полі бою. І третє – розуміння, що вони не в стані швидко забезпечити нам необхідний потік озброєння для того, щоб протистояти російським спробам. Вони нам дають 100 гаубиць, росіяни – 600 знімають з озброєння. Гонка буде довша і дорожча, затратніша, ніж вони планували з самого початку", – пояснив радник голови ОП.

"Ну і найголовніше – бажання уникнути тенденції до воєнної ескалації. Хоча чим ескалувати – мені незрозуміло. Подивилися б вони на ті жалюгідні російські війська, які гордо оголошують себе Таманською дивізією, і на дві третіх це довбані резервісти. Вони помиляються", – додав Арестович.

Нагадаємо, напередодні в Офісі президента назвали конкретні цифри та перелік озброєнь, необхідні для закінчення війни.

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