"Бачили цілу серію скандалів": нардеп розповів, як йде процес перезавантаження Міноборони

Призначення Рустема Умєрова і нових заступників допоможе перезавантажити Міноборони і повернути довіру до цього відомства.

Про це заявив народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

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"Перш за все потрібно повернути довіру до Міністерства оборони. Ми бачили цілу серію скандалів, на жаль, і з цим розбираються і правоохоронні органи, і Верховна Рада в тому числі. Мені здається, що під час війни, коли Міністерство оборони є найважливішим міністерством, воно має бути максимально прозором, там мають бути налагоджені процеси, до них не має бути жодних питань", – каже нардеп.

За його словами, саме тому очолити Міноборони і запросили Умєрова, як ефективного менеджера, який довів свою ефективність на попередніх посадах. І він підбирає собі команду.

"Друге питанням – це цифровізація і ось одна людина, яку ви назвали (мається на увазі Катерина Черногоренко, – ред.), це якраз заступник по цифровізації, яка також себе проявила під час війни дуже гарно, працюючи над "Армією дронів". Інше питання – це посилення нашої міжнародної співпраці і може розширення не тільки на Захід, але і на східні країни, яки також можуть нам стати в нагоді, допомагати озброєнням. Ось це – основні питання, які стоять на сьогодні. Я думаю, що через це і набирається штат той, який ми бачимо", – підсумував Єгор Чернєв.

Нагадаємо, що 6 вересня Верховна Рада призначила міністром оборони Рустема Умєрова замість звільненого Олексія Рєзнікова

18 вересня Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони України. Зокрема, посади позбулася наймедійніша з них Ганна Маляр.

Сьогодні, 27 вересня, Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони: Наталію Калмикову, Юрія Джигиру та Катерину Черногоренко.