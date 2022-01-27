"Бачили ще раніше": Кулеба прокоментував відповідь США Росії щодо "гарантій безпеки"

Україна і США перебували в тісних контактах під час всіх контактів Вашингтону з Москвою.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна була ознайомлена із відповіддю США на вимоги РФ щодо так званих "гарантій безпеки", які направив Вашингтон Москві. Письмова відповідь Штатів не викликає заперечень офіційного Києва.

Про це очільник МЗС написав у Twitter.

"Ми бачили письмову відповідь США до того, як вона була передана Росії. Заперечень з української сторони немає. Важливо, що США залишаються в тісних контактах з Україною до і після всіх контактів з Росією. Без України немає рішень щодо України. Золоте правило", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, представник Держдепартаменту повідомив, що у США врахували позицію Києва щодо російських пропозицій у сфері безпеки і повідомили український уряд про зміст відповідей на ультиматуми Кремля.

Як повідомлялося, США та НАТО офіційно відмовили Росії у вимозі не приймати Україну до Північно-Атлантичного Альянсу. Це зазначено у їхніх письмових відповідях Кремлю на його "безпекові ультиматуми". Листи Вашингтон і НАТО напередодні передали Москві.

Американська відповідь: США і НАТО відмовили Росії у вимозі не приймати Україну до Альянсу

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