Бачимо посилення небезпечної поведінки: Пентагон прокоментував інцидент з російським винищувачем

Міністерство оборони США звинуватило російські війська у небезпечній і непрофесійній поведінці в Сирії, де винищувач РФ знову намагався пошкодити американський безпілотник.

Про це заявила заступниця речника оборонного відомства США Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ.

«Я не можу говорити за росіян, чому вони продовжують таку небезпечну й непрофесійну поведінку. Але ми бачимо, я б сказала, посилення цієї поведінки», - зауважила представниця Пентагону.

Нагадаємо, що раніше два дні тому в Сирії російський винищувач здійснив «дуже небезпечне» наближення до американського безпілотника MQ-9, який виконував місію з протидії ІДІЛ. Цей випадок став черговим «явним нехтуванням» безпекою.

«Росіяни знають, де ми працюємо. Тож не можна виправдати те, що їхні сили продовжують переслідувати наші MQ-9 після багатьох років проведення операцій США в цьому районі», - зауважила представниця американського оборонного відомства.

У цьому зв’язку вона вкотре закликала росіян діяти відповідно до міжнародного права.

Провокації росіян проти США у небі

Останнім часом американські військові спостерігають все більше "небезпечних і непрофесійних" інцидентів у небі. Так, минулого тижня російський винищувач Су-35 поставив під загрозу екіпаж пілотованого американського літального апарату MC-12, змусивши його летіти через турбулентність, яка залишилася після нього.

"Це зменшило здатність екіпажу безпечно керувати літаком і поставило під загрозу життя чотирьох членів екіпажу", – йдеться в повідомленні.

Крім того, на початку липня російські пілоти два дні поспіль скидали парашутні сигнальні ракети на шляху американських безпілотників MQ-9 Reaper, яким доводилося ухилятися, щоб не врізатися в них. Натомість сама Росія заявила, що їхні повітряні об'єкти увійшли в повітряний простір, призначений для російсько-сирійських навчань з протидії безпілотникам.

Водночас високопоставлений представник американського оборонного відомства заявив, що таких навчань не було: "Це просто привід, щоб переслідувати наші MQ-9 і намагатися їх перехопити".

Подібні інциденти сталися і за межами Сирії. В березні російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником над Чорним морем, погнувши йому пропелер. За словами представників оборонного відомства, США були змушені збити літальний апарат біля берегів України.

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