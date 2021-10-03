"Бачить своє особисте політичне життя": Зеленський назвав причину відставки Разумкова

За його словами, у фракції — "мільйон питань" до Разумкова.
Президент Володимир Зеленський вважає, що Дмитро Разумков більше не є членом команди "Слуги народу", а тому має піти у відставку з посади голови Верховної Ради.
Про це Зеленський сказав на брифінгу у Трускавці.
За його словами, у фракції є "мільйон питань" до Разумкова.
"Ми всі розуміємо, що сьогодні він не є членом цієї команди, він про це говорить достатньо відкрито. Незважаючи на відкриті розмови, є і закритий формат різних розмов. Ми розуміємо, що він хоче бути не просто суб'єктом і сторониться вже своїх однопартійців. Він бачить своє особисте політичне життя. Це його вибір, це нормально", — сказав глава держави.
Зеленський незадоволений, що Разумков начебто виніс конфлікт у публічну площину, хоча мав спочатку обговорити це з фракцією.
"Голова Верховної Ради дуже багато про це говорив? про вплив, про тиск, ще про щось. Тому я вважаю, що це внутрішня ситуація партії "Слуга народу". Найголовніша проблема — що Дмитро Олександрович витягнув це на офіційну платформу. А перш за все, він повинен був обговорити це з партією", — зазначив президент.
За словами Зеленського, у них з Разумковим були "достатньо відкриті відносини". Глава держави наголосив на слові "були".
"Мені здається, що Разумков мені щось говорить з екрану телебачення. Чому не можна було зателефонувати, щось сказати. У нас достатньо відкриті відносини. Були, саме були. Я розумію, що це вже самостійні політичні кроки", — підсумував президент.
Нагадаємо:
- 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради.
- 2 жовтня під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради зібрано понад 150 підписів народних депутатів.
- Ініціатива Арахамії: в ОП "відхрестилися" від збору підписів проти Разумкова.
- Разумков офіційно запросив нардепів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, 4 жовтня.
- Дмитро Разумков заявив про намір відстоювати свою позицію, оскільки, вважає, що підстав для його відкликання немає.