"Бачить своє особисте політичне життя": Зеленський назвав причину відставки Разумкова

За його словами, у фракції — "мільйон питань" до Разумкова.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Дмитро Разумков більше не є членом команди "Слуги народу", а тому має піти у відставку з посади голови Верховної Ради.

Про це Зеленський сказав на брифінгу у Трускавці.

За його словами, у фракції є "мільйон питань" до Разумкова.

"Ми всі розуміємо, що сьогодні він не є членом цієї команди, він про це говорить достатньо відкрито. Незважаючи на відкриті розмови, є і закритий формат різних розмов. Ми розуміємо, що він хоче бути не просто суб'єктом і сторониться вже своїх однопартійців. Він бачить своє особисте політичне життя. Це його вибір, це нормально", — сказав глава держави.

Зеленський незадоволений, що Разумков начебто виніс конфлікт у публічну площину, хоча мав спочатку обговорити це з фракцією.

"Голова Верховної Ради дуже багато про це говорив? про вплив, про тиск, ще про щось. Тому я вважаю, що це внутрішня ситуація партії "Слуга народу". Найголовніша проблема — що Дмитро Олександрович витягнув це на офіційну платформу. А перш за все, він повинен був обговорити це з партією", — зазначив президент.

За словами Зеленського, у них з Разумковим були "достатньо відкриті відносини". Глава держави наголосив на слові "були".

"Мені здається, що Разумков мені щось говорить з екрану телебачення. Чому не можна було зателефонувати, щось сказати. У нас достатньо відкриті відносини. Були, саме були. Я розумію, що це вже самостійні політичні кроки", — підсумував президент.

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