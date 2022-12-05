"Бачив образу в його очах": Макрон розкрив деталі своїх багатогодинних розмов з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон, який вкрай часто спілкується телефон із російським диктатором Путіним і проводить з ним багатогодинні робочі зустрічі, зізнався, що побачив в очах кремлівського очільника.

Про це Макрон сказав в інтерв'ю CBS News.

За словами Макрона, він бачив в очах Путіна "образу" на країни Заходу, зокрема, США і ЄС. Президент Франції висловив думку, що ця "образа" грунтується на відчутті Путіна, що Захід нібито прагне "знищити" Росію.

"Ймовірно, свого роду образу (бачив в очах Путіна. – Ред.). Щодо останніх десятиліть і західного світу. Образа на США та ЄС надзвичайно важлива. І відчуття, що наша мета – знищити Росію. Я не вірю, що це наша мета. Це ніколи не було нашим прагненням у Франції", - сказав Макрон.

Водночас Макрон заявив, що Франція і РФ "завжди мали дуже тісні культурні та історичні зв'язки, і французи завжди поважали російський народ". Утім, він зауважив, що після довгої розмови із Путіним, усвідомив, що мета диктатора, можливо, "в тому, щоб відновити імперію".

"Але у нього (Путіна. – Ред.) було таке почуття, коли у нас була дуже довга розмова. Тому що я витратив багато годин, щоб обговорити це з ними... І його мета та його, можливо, доля полягала в тому, щоб відновити, мабуть, імперію", - підсумував Макрон.

Нагадаємо, раніше Макрон пояснив, що світ повинен продовжувати відкритий діалог з Путіним, попри війну в Україні, тому що вважає, що "найкращий спосіб відновити взаємодію - це зберегти цей прямий канал".

"Ізоляція – це найгірша річ, особливо для такого лідера", - заявив Макрон.

Натомість президент Франції переконаний, що російський диктатор повинен нести відповідальність за воєнні злочини в Україні.

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