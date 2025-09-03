"Бачу світло в кінці тунелю": Путін зробив низку суперечливих заяв про війну

Володимир Путін / © Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що бачить «світло в кінці тунелю» щодо завершення війни в Україні. Водночас він цинічно наголосив, що готовий продовжувати так звану «СВО» для досягнення цілей.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Путіна, Москва бачить «щире бажання» адміністрації Трампа знайти вирішення українського конфлікту. Проте у разі неможливості врегулювання «українського питання» мирним шляхом, Росія готова використати збройні сили.

«Бойові дії — це складна і жорстока річ, тому не варто робити прогнозів», — заявив Путін.

Президент РФ сказав, що у 2022 році пропозиції Кремля щодо завершення конфлікту «не викликали відторгнення» у Києва.

«Росія ще 2022 року пропонувала Україні вивести війська з Донбасу і закінчити конфлікт, але після відведення російських військ від Києва Україна нібито „передумала“», — зазначив кремлівський диктатор.

Проте додає, що «домовитися про прийнятний варіант припинення конфлікту в Україні можливо».

Нагадаємо, Лавров звинуватив Київ у зриві переговорів, які відбулися у Білорусі та Туреччині практично відразу після вторгнення РФ до України 2022-го.

Раніше диктатор Володимир Путін заявив, що Росія в так званій «СВО» воює «не стільки за території, скільки за права людей».

За словами глави Кремля, Україна має право самостійно обирати систему гарантій своєї безпеки, однак Москва «не може погодитися», якщо це відбуватиметься «за рахунок Росії».