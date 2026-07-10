"Бачить Україну серед переможців": чим ЗСУ вразили Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп почав демонструвати більшу прихильність до України, оскільки вражений її успіхами на полі бою та здатністю ефективно протистояти значно сильнішому противникові.

Таку думку висловив під час спілкування з журналістами в Києві американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, якого цитує «Радіо Свобода».

За словами політика, українські військові технології справили сильне враження на американського президента.

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«Гадаю, президент Трамп любить переможців. І він бачить Україну саме серед переможців… Те, що президент Трамп побачив в Україні, справило на нього сильне враження… Україна чинить на Росію дуже серйозний тиск», — заявив Грем.

Водночас сенатор наголосив, що закінчити російсько-українську війну лише військовими засобами буде складно. На його думку, вирішальним чинником має стати поєднання подальшої підтримки України та економічного тиску на Росію.

«Я сподіваюся завершити цю війну дипломатичним шляхом. І що більше важелів впливу ми матимемо на Путіна, то краще», — зазначив він.

Грем також закликав міжнародну спільноту припинити фінансувати російську економіку через закупівлю енергоносіїв.

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«Якщо ми підвищимо бойові спроможності України, передавши їй технології, і водночас дамо світові зрозуміти, що він має допомогти президентові Трампу закінчити цю війну, припинивши купувати дешеву російську нафту й газ — це буде виграшна комбінація», — підсумував американський сенатор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтримав підсумкову декларацію саміту НАТО в Анкарі, яка підтвердила незмінну підтримку України у протистоянні російській агресії.

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