"Багато чого відбувається": Трамп відповів, чи зупинить допомогу Україні

Трамп поки не зупиняє допомогу Україні, але каже, що це – не остаточне рішення.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати поки не розглядають можливість припинення допомоги Україні.
Про це він сказав на брифінгу у Білому домі
Президент США натякнув, що рішення може змінитися "у будь-яку хвилину", оскільки "багато чого відбувається".
"Наразі не обговорювали це зараз. Побачимо, що буде. Багато чого відбувається просто зараз, поки ми говоримо. Я можу повернутися до свого офісу і побачити, що ця відповідь вже застаріла", – каже Трамп.
Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за його слова про те, що до закінчення війни з Росією ще "дуже, дуже далеко".
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