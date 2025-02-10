Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що на російських дипломатів буцімто "чиниться колосальний тиск". Мовляв, їм погрожують розправою.

Про це Захарова сказала телеканалу "Росія-24".

"Стільки вони вже винесли і погроз, і спроб силової розправи, а багато хто й зазнавав цих розправ", - уточнила дипломатка.

Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала президента України Володимира Зеленського за заяву про необхідність надання державі ядерної зброї у разі затягування вступу до НАТО на десятиліття.

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