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"Багато хто зазнав розправ": Захарова поскаржилася на погрози російським дипломатам

"Багато хто зазнав розправ": Захарова поскаржилася на погрози російським дипломатам

Речниця МЗС Росії Марія Захарова / Фото: Associated Press

Дипломатка поділилася черговими неадекватними фантазіями.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що на російських дипломатів буцімто "чиниться колосальний тиск". Мовляв, їм погрожують розправою.

Про це Захарова сказала телеканалу "Росія-24".

"Стільки вони вже винесли і погроз, і спроб силової розправи, а багато хто й зазнавав цих розправ", - уточнила дипломатка.

Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала президента України Володимира Зеленського за заяву про необхідність надання державі ядерної зброї у разі затягування вступу до НАТО на десятиліття.

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