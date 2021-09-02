"Багато разів звучало слово "Крим": Зеленський і Байден розглянули ситуацію з анексованим півостровом

"Багато разів звучало слово "Крим": Зеленський і Байден розглянули ситуацію з анексованим півостровом

Кримська тематика обговорювалася в кількох ракурсах.

Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський обговорювали в різних аспектах тему Криму в ході минулих переговорів в Білому домі.

Про це український лідер заявив за підсумками зустрічі, спілкуючись з журналістами.

"Багато разів звучало слово "Крим", починаючи з компліментарних речей щодо "Кримської платформи", про те, що це дуже потужна ініціатива. Так вважають США, хочуть підтримувати цю ініціативу", — зауважив Зеленський.

Крім того, додав він, кримська тематика обговорювалася і в іншому ракурсі — щодо деокупації Криму, і полонених.

Нагадаємо, що відповідно до опублікованого раніше спільною заявою США і України про стратегічне партнерство, Київ і Вашингтон продовжать роботу по залученню до відповідальності РФ за агресію.

Додамо, що раніше Зеленський розповів, як обговорював з Байденом вступ в НАТО і ситуацію на Донбасі.

Зустріч Зеленського і Байдена: на сайті Офісу президента з`явилася спільна заява України і США

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