"Багато разів звучало слово "Крим": Зеленський і Байден розглянули ситуацію з анексованим півостровом

Кримська тематика обговорювалася в кількох ракурсах.
Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський обговорювали в різних аспектах тему Криму в ході минулих переговорів в Білому домі.
Про це український лідер заявив за підсумками зустрічі, спілкуючись з журналістами.
"Багато разів звучало слово "Крим", починаючи з компліментарних речей щодо "Кримської платформи", про те, що це дуже потужна ініціатива. Так вважають США, хочуть підтримувати цю ініціативу", — зауважив Зеленський.
Крім того, додав він, кримська тематика обговорювалася і в іншому ракурсі — щодо деокупації Криму, і полонених.
Нагадаємо, що відповідно до опублікованого раніше спільною заявою США і України про стратегічне партнерство, Київ і Вашингтон продовжать роботу по залученню до відповідальності РФ за агресію.
Додамо, що раніше Зеленський розповів, як обговорював з Байденом вступ в НАТО і ситуацію на Донбасі.