Багато росіян хотіли б жити в такій країні, як Україна — Нуланд

Багато росіян хотіли б жити в такій країні, як Україна — Нуланд

Нуланд пригрозила Росії "санкціями, яких раніше не було", якщо Кремль наважиться на повномасштабне вторгнення до України.

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила Росію, що Вашингтон може ввести проти Москви безпрецедентні санкції.

Про це інформує Київський безпековий форум.

За її словами, усі члени НАТО солідарні сьогодні з Україною у підтримці її незалежності.

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"Ми також рішучі у своєму посланні Москві: якщо вони будуть робити кроки, спрямовані на внутрішню дестабілізацію України чи використають свої сили для агресії проти України, це буде зустрінуто серйозними економічними кроками і санкціями, яких ще не було в минулому", — наголосила Нуланд.

Вона закликала українців "не потрапляти до пастки провокацій" Москви, але працювати заради створення справедливої, демократичної України.

"Адже багато хто з росіян хотів би жити в такій країні, як у вас", — підсумувала заступниця держсекретаря.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав очільників МЗС країн НАТО знемотивувати Путіна від найгіршого сценарію.

Нагадаємо, генсек Альянсу попередив, що НАТО не воюватиме за Україну у разі вторгнення Росії. Також у ЄС заявили, що не допоможуть Україні військами у разі вторгнення Росії.