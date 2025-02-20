"Багато розчарування": радник Трампа закликав Україну "знизити тон" і підписати угоду про копалини

Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волтц заявив, що Білий дім "розчарований" президентом Володимиром Зеленським.

"Очевидно, що тут багато розчарування", — сказав Волтц в інтерв’ю Fox News у четвер, передає CNN.

"Віце-президент Венс був дуже розчарований, покинувши Мюнхенську конференцію з безпеки, наш міністр фінансів, який їздив аж до Києва, також розчарований, і все, очевидно, на додачу до президента, який широко розголошує своє розчарування", — продовжив Волтц.

Тому радник Трампа закликав Україну підписати угоду про корисні копалини. "Знизьте тон, уважно подивіться на цю угоду і підпишіть її", — сказав він.

Волтц застеріг українську владу від критики Трампа.

"Ми зробили дуже багато для безпеки України. Ми надали Україні безпрецедентні економічні можливості. Їхнє втручання у справи США є неприйнятним", — говорить радник Білого дому.

Коли його запитали, чи зможуть Трамп і Зеленський помиритися, Волтс швидко відповів: "О, думаю, так", додавши, що Трамп чітко сказав, "як сильно він любить український народ".

"Далі він пояснив, що він регулярно спілкувався з радником Зеленського з національної безпеки (очевидно, йдеться про Андрія Єрмака, проте це неточно — Ред.), і підкреслив, що США мали "багато взаємодії та діалогу", щоб просувати мирну угоду", — пише CNN.

"У дипломатії для цього є термін, це називається човникова дипломатія, тому що зібрати всіх за стіл одразу просто не спрацьовувало в минулому", — сказав Волтц. "Ми залучили одну сторону, ми залучили іншу сторону, а потім у нас буде процес, який просувається вперед".

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна і Європа не зможуть перемогти Росію.

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