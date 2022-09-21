"Багато запитань щодо цього": Зеленський прокоментував "шумні новини з Росії"

За словами президента, позиції України "не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись".

Президент Володимир Зеленський прокоментував "шумні новини з Росії", де до народу мав звернутися диктатор Путін і начебто оголосити мобілізацію, проте так і не зробив цього.

Про це Зеленський сказав у своєму традиційному відеозверненні вночі 21 вересня.

"Звичайно, сьогодні доволі шумні новини з Росії. Багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції – чіткі та добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням", – пояснив він.

Зеленський наголосив, що для україців зараз головні завдання – це підтримка ЗСУ, розвідки, Сил спеціальних операцій, СБУ, Нацгвардії, поліції, прикордонників і всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність.

За його словами, позиції України "не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись". І в цьому є повна підтримка наших міжнародних партнерів.

"Україна інформує всіх субʼєктів міжнародних відносин про те, що відбувається. І бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, а й від тих держав, які намагалися триматись осторонь нашої боротьби. Будуть кроки на підтримку України в таких обставинах і від ключових міжнародних об’єднань.

Тож зберігаємо тиск. Зберігаємо єдність. Захищаємо Україну. Звільняємо нашу землю. І не проявляємо жодної слабкості", – додав глава держави.

На завершення він подякував всім друзям і партнерам України за принципове засудження намагань Росії розіграти чергові псевдореферендуми на окупованих територіях.

Раніше Володимир Зеленський звернувся до США з проханням спонукати інші держави передавати Україні зброю.

Нагадаємо, що 20 вересня російські ЗМІ рясніли новинами про термінове відеозвернення Путіна та Шойгу, можливе оголошення часткової мобілізації в Росії та анексію окупованих частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Проте згодом у росЗМІ з'явилася інформація, що звернення Путіна очікується вранці 21 вересня.

У Білому домі заявили, що, за їхніми даними, Путін, ймовірно, готується оголосити мобілізацію в РФ.

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