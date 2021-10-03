"Багатьох людей з дуже гучними іменами викликали на допит": Зеленський прокоментував слідство у справі про замах на Шефіра

"Багатьох людей з дуже гучними іменами викликали на допит": Зеленський прокоментував слідство у справі про замах на Шефіра

Глава держави вважає, що виконавців знайдуть.

У президента України Володимира Зеленського є інформація про напад на його першого помічника Сергія Шефіра.

Про це він повідомив під час засідання фракції "Слуга народу".

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За його словами, в рамках слідчих дій правоохоронці викликали на допит "людей з дуже відомими іменами". Однак кого саме викликали — глава держави не сказав, пославшись на розгляд справи.

"Є багато деталей, які я не можу поширювати, поки триває слідство. Але я вважаю, що виконавців знайдуть. Я не можу говорити про замовників. Знаю, що багатьох людей з дуже гучними іменами викликали на допит. З кимось із них Сергій спілкувався, когось знав, когось підозрює", — сказав президент України Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що крім інших, Сергій Шефір зустрічався з олігархом Рінатом Ахметовим, з яким "було кілька складних енергетично питань, вугільних проблем".

"Він дійсно зустрічався. Чи зустрічався з іншими, я не знаю. Не знаю, чи викликали їх на допит", — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не вирішив щодо другого президентського терміну.

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