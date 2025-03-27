Багато країн готові надати гарантії безпеки Україні – Зеленський

Президент Володмир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що "багато країн" готові надати гарантії безпеки Україні.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на питання про відправлення делегації військових Британії та Франції до України.

Зеленський не вдавався в подробиці, що це включає, але сказав, що є "багато пропозицій" від світових лідерів.

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"Є низка країн, які готові – чи то в повітрі, ППО, чи то на суші, чи на морі – надати гарантії безпеки Україні. Таких країн більше, і це гарна новина. Як застосовувати цей контингент, хто ним керуватиме – ще багато питань, але мало відповідей", – зазначив він.

Президент каже, що буде зустріч щодо британсько-франківської місії, і тоді вони зможуть розпочати цей діалог більш "матеріальним".

"Франко-британська місія буде, як сказав Еммануель (Макрон – Ред.), але я думаю, що дехто долучиться. І вони долучаться для того, щоб подивитися на той базис, який підготувала Україна. Щоб почати цей діалог більш предметно", – сказав Зеленський.

Раніше західні ЗМІ з’ясували, де Франція може розмістити миротворців в Україні.

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