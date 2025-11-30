Багато може змінитися: Зеленський поговорив з генсеком НАТО та головою Єврокомісії

Зеленський поговорив із генсеком НАТО та головою Єврокомісії / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливі дипломатичні контакти, які можуть суттєво вплинути на подальший розвиток подій для України.

Про це він повідомив в соцмережі Телеграм 30 листопада.

За словами Зеленського, найближчими днями «багато може змінитися», адже відбувається інтенсивна координація з ключовими міжнародними партнерами.

Зеленський повідомив, що провів розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та продовжить діалог у найближчі дні. Він наголосив на високій ефективності спільних заходів і узгоджених позицій, які Україна вибудовує разом із партнерами по НАТО та ЄС.

«Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, і в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи», — зазначив президент.

Також Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він підкреслив, що Україна та Єврокомісія повністю синхронізовані в оцінках та діях, а підтримка ЄС залишається стабільною та стратегічною.

Сторони обговорили дипломатичну ситуацію та ключові питання порядку денного, по яких мають спільні позиції. Особливу увагу приділили посиленню стійкості України на тлі постійних російських ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі.

Зеленський зазначив, що Урсула фон дер Ляєн уважливо ставиться до потреб України та розуміє важливість додаткової допомоги для забезпечення енергетичної безпеки.

«Ціную готовність допомагати Україні», — додав президент.

Українська влада очікує, що активні дипломатичні контакти найближчими днями можуть принести важливі рішення, спрямовані на зміцнення обороноздатності та стійкості держави.

Нагадаємо, переговори України та США у Маямі тривають 30 листопада. Команда америкаснького президента Трампа хоче «закрити всі питання з Києвом» цього ж дня.

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що завершення війни має забезпечити Україні довготривалу безпеку та можливість розвитку.