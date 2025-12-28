"Багато що може вирішитися до Нового року": Зеленський про переговори

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Наразі тривають одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

«Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо, але чи будуть рішення — залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії», — зазначив глава держави.

Реклама

Зеленький нагадав, що лише за цей тиждень окупанти випустили понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів. Передусім проти української енергетичної інфраструктури.

Він запевнив, що ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС України працюють цілодобово, щоб захистити життя і відновити енергопостачання.

«Але так само важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО Україні й щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку. Саме про такі кроки сьогодні говоритимемо з партнерами», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де у нього запланована зустріч з Дональдом Трампом. Вони зустрінуться у місті Палм-Біч, штат Флорида.