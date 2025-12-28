ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
1 хв

"Багато що може вирішитися до Нового року": Зеленський про переговори

За словами Зеленського, Україна входить у фазу найактивнішої дипломатії року і зараз — вирішальні дні, що можуть змінити долю країни.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Наразі тривають одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

«Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо, але чи будуть рішення — залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії», — зазначив глава держави.

Зеленький нагадав, що лише за цей тиждень окупанти випустили понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів. Передусім проти української енергетичної інфраструктури.

Він запевнив, що ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС України працюють цілодобово, щоб захистити життя і відновити енергопостачання.

«Але так само важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО Україні й щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку. Саме про такі кроки сьогодні говоритимемо з партнерами», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де у нього запланована зустріч з Дональдом Трампом. Вони зустрінуться у місті Палм-Біч, штат Флорида.

Дата публікації
Кількість переглядів
287
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie