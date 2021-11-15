Баканов переконує, що "польський" сценарій міграційної кризи на українсько-білоруському кордоні поки малоймовірний

У СБУ вважають, що Україні вдасться успішно протистояти черговому прояву гібридної війни та зберегти стабільність і безпеку.
Події на кордоні Євросоюзу та Білорусі є одним із проявів гібридної війни, і Служба безпеки вживає весь комплекс заходів, щоб унеможливити подібний сценарій в Україні.
Про це заявив голова СБУ Іван Баканов після завершення міжвідомчої наради з питань захисту державного кордону, яка відбулася в Луцьку.
"Такий сценарій наразі малоймовірний. Але ми працюємо на випередження і робимо все, аби цей, навіть теоретичний, варіант розвитку подій не був реалізований на практиці. Саме тому сьогодні ми зібралися в Луцьку – щоб узгодити заходи для протидії такому прояву гібридної війни. Ми не просто тримаємо ситуацію на контролі, а виконуємо всю необхідну організаційну та оперативну роботу", – підкреслив Іван Баканов.
Він розповів, що СБУ у межах своїх повноважень активно застосовує комплекс контррозвідувальних, оперативно-розшукових і кримінально-процесуальних заходів.
Також СБУ обмінюється інформацією з Нацполіцією та ДПС, створюються спільні мобільні групи для роботи у прикордонних районах тощо.
Іван Баканов переконаний, що Україні вдасться успішно протистояти черговому прояву гібридної війни та зберегти стабільність і безпеку.
Нагадаємо, раніше десятки нелегальних мігрантів штурмом узяли білорусько-польський кордон. Частину мігрантів було затримано та передано прикордонникам.
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