Баканов переконує, що "польський" сценарій міграційної кризи на українсько-білоруському кордоні поки малоймовірний

Баканов переконує, що "польський" сценарій міграційної кризи на українсько-білоруському кордоні поки малоймовірний

У СБУ вважають, що Україні вдасться успішно протистояти черговому прояву гібридної війни та зберегти стабільність і безпеку.

Події на кордоні Євросоюзу та Білорусі є одним із проявів гібридної війни, і Служба безпеки вживає весь комплекс заходів, щоб унеможливити подібний сценарій в Україні.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов після завершення міжвідомчої наради з питань захисту державного кордону, яка відбулася в Луцьку.

"Такий сценарій наразі малоймовірний. Але ми працюємо на випередження і робимо все, аби цей, навіть теоретичний, варіант розвитку подій не був реалізований на практиці. Саме тому сьогодні ми зібралися в Луцьку – щоб узгодити заходи для протидії такому прояву гібридної війни. Ми не просто тримаємо ситуацію на контролі, а виконуємо всю необхідну організаційну та оперативну роботу", – підкреслив Іван Баканов.

Він розповів, що СБУ у межах своїх повноважень активно застосовує комплекс контррозвідувальних, оперативно-розшукових і кримінально-процесуальних заходів.

Також СБУ обмінюється інформацією з Нацполіцією та ДПС, створюються спільні мобільні групи для роботи у прикордонних районах тощо.

Іван Баканов переконаний, що Україні вдасться успішно протистояти черговому прояву гібридної війни та зберегти стабільність і безпеку.

Нагадаємо, раніше десятки нелегальних мігрантів штурмом узяли білорусько-польський кордон. Частину мігрантів було затримано та передано прикордонникам.

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