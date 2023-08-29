Баканов відкрив ФОП: яким бізнесом планує займатися ексголова СБУ

Баканов продовжує мешкати у своєму будинку в передмісті Києва, а у вільний час грає у футбол.

Колишній голова СБУ Іван Баканов у квітні 2023 року зареєструвався як фізична особа-підприємець (ФОП).

Про це йдеться у розслідуванні Нromadske "Контора": таємниці Івана Баканова".

Головним напрямом своєї підприємницької діяльності Баканов визначив надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Також він може займатися науковою та технічною діяльністю, консультуванням з питань комерційної діяльності, рекламою, дослідженням громадської думки, бухгалтерським обліком і аудитом.

Крім того, після отримання 27 червня адвокатського свідоцтва, Баканов може надавати правові послуги.

Журналісти з'ясували, що після звільнення з посади очільника СБУ 17 липня 2022 року Баканов продовжує мешкати у своєму будинку в передмісті Києва. Вільний час він присвячує грі у футбол і тренується у футбольному комплексі "Динамо". На телефонні дзвінки та повідомлення журналістів колишній голова СБУ не відповів.

Нашадаємо, що у лютому 2023 року СБУ провела щодо Баканова службову перевірку, але про її результати публічно не повідомлялося.

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