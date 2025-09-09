- Дата публікації
Бахматов банить користувачів соцмереж, які критикують його дописи
Керівник РДА водночас критикує київську міську владу, яка, нібито не чує киян.
Керівник Деснянської районної державної адміністрації у Києві Максим Бахматов блокує доступ до своєї сторінки у Facebook тим користувачам, які критично оцінюють його дописи або ставлять незручні питання.
На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Бахматов опублікував допис про проблеми з утилізацією сміття у Києві.
Він розкритикував підходи, які використовує київська міська влада. Навів приклади інших міст, де відбувається модернізація цієї галузі комунального господарства. Зокрема, будуються підприємства з переробки сміття.
Також у своєму дописі Бахматов закликав до зміни влади у Києві.
У коментарях до допису користувачі стали запитувати, що сам Бахматов пропонує зробити у Києві, щоб вирішити сміттєву проблему. Однак в деяких випадках Бахматов став блокувати користувачів мережі.
Зокрема, на блокування доступу до сторінки керівника Деснянської РДА поскаржились журналісти Олена Шкарпова та Юрій Корогодський.
Нагадаємо, що під час презентації квартального звіту Деснянської районної державної адміністрації міста Києва стався інцидент між головою РДА Максимом Бахматовим і заступницею голови КМДА Ганною Старостенко. Заступниця столичного мера Віталія Кличка звинуватила очільника райдержадміністрації у фізичному насильстві.
Мер Києва Віталій Кличко назвав напад на свою заступницю «проявом вседозволеності та протиправних дій». Він висловив сподівання, що в Офісі президента дадуть оцінку членові своєї команди, а правоохоронці кваліфікують дії посадовця.
Після інциденту Бахматов не прокоментував звинувачення Старостенко.