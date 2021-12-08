Балотуватися на місцевих виборах і вступати до партій: у ВР хочуть залучити 16-річних до політики

Балотуватися на місцевих виборах і вступати до партій: у ВР хочуть залучити 16-річних до політики

Автори документа вважають, що підлітки від 16 років мають брати повноцінну участь у громадсько-політичному житті України та своєї громади.

До Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає розширення права участі в політичному житті підлітків від 16-річного віку. Зокрема, їм можуть дозволити балотуватися на місцевих виборах та ставати членами партій.

Про це йдеться на сайті ВР.

Законопроєкт №6402 пропонує надати особам, які досягли віку 16 років, право:

на звернення громадян,

на повноцінну участь в об’єднаннях громадян, політичних партіях,

безпосередню участь у процесах місцевого самоврядування — зокрема, в таких як місцеві ініціативи, громадські слухання, електронні петиції, громадський бюджет тощо.

обиратися депутатами міської ради, сільськими, селищними і міськими головами (за письмової згоди батьків або опікунів);

Законопроект пропонує зміни до Виборчого кодексу лише в частині реалізації пасивного виборчого права (права бути обраним) на місцевих виборах.

Водночас автори документа зазначають, що у разі його ухвалення потрібно визначити позицію суспільства щодо можливості зниження виборчого цензу для реалізації активного виборчого права — тобто, можливості голосувати від 16 років. У разі підтримки в суспільстві такої ідеї нардепи пропонують внести зміни до Конституції України.

Як приклад нардепи наводять країни Європи:

У Німеччині в окремих землях громадяни мають право голосувати з 16 років. В той же час нова парламентська коаліція в коаліційній угоді декларує надання право голосу молодим німцям з 16 років.

в окремих землях громадяни мають право голосувати з 16 років. В той же час нова парламентська коаліція в коаліційній угоді декларує надання право голосу молодим німцям з 16 років. У Британії рух "Голосувати в 16" виборює право голосу для громадян, яким виповнилось 16 років.

рух "Голосувати в 16" виборює право голосу для громадян, яким виповнилось 16 років. На виборах до парламенту Шотландії (складова частина Великої Британії), локальних виборах та референдумах голосувати можна від 16 років.

(складова частина Великої Британії), локальних виборах та референдумах голосувати можна від 16 років. Виборчі права від 16 років мають мешканці Австрії.

Нагадаємо, що у "Слузі народу" пропонують обмежити права українців, які отримали паспорт РФ.

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