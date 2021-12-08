Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Балотуватися на місцевих виборах і вступати до партій: у ВР хочуть залучити 16-річних до політики

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Балотуватися на місцевих виборах і вступати до партій: у ВР хочуть залучити 16-річних до політики

pixabay.com

Автори документа вважають, що підлітки від 16 років мають брати повноцінну участь у громадсько-політичному житті України та своєї громади.

До Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає розширення права участі в політичному житті підлітків від 16-річного віку. Зокрема, їм можуть дозволити балотуватися на місцевих виборах та ставати членами партій.

Про це йдеться на сайті ВР.

Законопроєкт №6402 пропонує надати особам, які досягли віку 16 років, право:

  • на звернення громадян,
  • на повноцінну участь в об’єднаннях громадян, політичних партіях,
  • безпосередню участь у процесах місцевого самоврядування — зокрема, в таких як місцеві ініціативи, громадські слухання, електронні петиції, громадський бюджет тощо.
  • обиратися депутатами міської ради, сільськими, селищними і міськими головами (за письмової згоди батьків або опікунів);

Законопроект пропонує зміни до Виборчого кодексу лише в частині реалізації пасивного виборчого права (права бути обраним) на місцевих виборах.

Водночас автори документа зазначають, що у разі його ухвалення потрібно визначити позицію суспільства щодо можливості зниження виборчого цензу для реалізації активного виборчого права — тобто, можливості голосувати від 16 років. У разі підтримки в суспільстві такої ідеї нардепи пропонують внести зміни до Конституції України.

Як приклад нардепи наводять країни Європи:

  • У Німеччині в окремих землях громадяни мають право голосувати з 16 років. В той же час нова парламентська коаліція в коаліційній угоді декларує надання право голосу молодим німцям з 16 років.
  • У Британії рух "Голосувати в 16" виборює право голосу для громадян, яким виповнилось 16 років.
  • На виборах до парламенту Шотландії (складова частина Великої Британії), локальних виборах та референдумах голосувати можна від 16 років.
  • Виборчі права від 16 років мають мешканці Австрії.

Нагадаємо, що у "Слузі народу" пропонують обмежити права українців, які отримали паспорт РФ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація