"Банальні виверти росіян": у Зеленського прокоментували заяву Кремля про відсутність підготовки до зустрічі із Путіним

"Банальні виверти росіян": у Зеленського прокоментували заяву Кремля про відсутність підготовки до зустрічі із Путіним

У Кремлі кажуть про відсутність підготовки до зустрічі Зеленського із Путіним.

Заява Кремля про нібито відсутність підготовки зустрічі глави РФ Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським є банальним вивертом російської сторони.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі "РБК-Україна".

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"Це банальні психологічні виверти росіян", - заявив він.

Нагадаємо, прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що жодної підготовки зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не ведеться. За його словами, "... субстантивно жодної підготовки не ведеться і жодні кроки в цьому плані не робляться".

Нагадаємо, 30 червня під час прямої лінії президент РФ Володимир Путін, коментуючи можливість зустрічі із Зеленським заявив, що не бачить у цьому сенсу, оскільки "він (ред. - Зеленський) віддав свою країну під повне зовнішнє управління США, Німеччини та Франції".

А в Офісі президента вважають, що своєю заявою Путін все ж не відкидає можливість двосторонніх переговорів, що свідчить про важливість для нього таких перемовин.

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