Банківська система здатна забезпечити потреби держави - Зеленський

Росія почала військове вторгнення до України.

Президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення 24 лютого, що банківська система має необхідний ресурс, аби забезпечити потреби держави.

Також читайте Російський ринок акцій обвалився на 50% після нападу на Україну

"Національний банк і банківська система України мають увесь необхідний ресурс, щоб забезпечувати потреби держави. Усе для захисту держави, усе для захисту інтересів громадян України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу в четвер, 24 лютого, сказав, що банківська система України в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі, проте Нацбанк ухвалив постанову про низку обмежень щодо зняття готівки. Зокрема, обмежили зняття готівки з рахунку клієнтів – 100 тисяч на день.