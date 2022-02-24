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Банківська система здатна забезпечити потреби держави - Зеленський

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Банківська система здатна забезпечити потреби держави - Зеленський

УНІАН

Росія почала військове вторгнення до України.

Президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення 24 лютого, що банківська система має необхідний ресурс, аби забезпечити потреби держави.

"Національний банк і банківська система України мають увесь необхідний ресурс, щоб забезпечувати потреби держави. Усе для захисту держави, усе для захисту інтересів громадян України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу в четвер, 24 лютого, сказав, що банківська система України в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі, проте Нацбанк ухвалив постанову про низку обмежень щодо зняття готівки. Зокрема, обмежили зняття готівки з рахунку клієнтів – 100 тисяч на день.

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