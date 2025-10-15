Банківська спільнота розкритикувала ініціативу Гетманцева про підвищення податку на прибуток до 50%

© УНІАН

Реклама

Про це повідомляє Forbes Україна.

Голова Національного банку України Андрій Пишний наголосив, що «непропорційне податкове навантаження – це шлях до податкового арбітражу і тінізації одного з найпрозоріших секторів». За словами його першого заступника Сергія Ніколайчука, підвищення податку може дати бюджету не більше 20 млрд грн.

Як пише Forbes, банкіри попереджають, що чергове підвищення податків негативно позначиться на кредитуванні бізнесу та привабливості банків для інвесторів.

Реклама

Голова правління ОТП Банку та очільник Ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Володимир Мудрий застеріг, що заборона врахування збитків минулих років у розрахунку податку зменшить капітали банків і обмежить їхню здатність кредитувати.

Голова правління ПУМБ Сергій Черненко наголосив, що постійні зміни податкової політики створюють невизначеність для потенційних інвесторів, зокрема під час підготовки до приватизації державних банків.

Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас підкреслив, що підвищення ставки «вдарить насамперед по банках із приватним і іноземним капіталом», тоді як державні банки і так перераховують прибутки до бюджету у вигляді дивідендів.

Розгляд законопроєкту у Верховній Раді в першому читанні заплановано на наступний тиждень, зазначає Forbes Україна.

Реклама

Нагадаємо, підвищення податків банків є черговою ініціативою голови податкового комітету Данили Гетманцева. Його комітет проголосував за це рішення сьогодні.