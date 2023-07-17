Барабани, стадіони, овочерізки і перекладання бруківки: Арахамія зробив останнє попередженням регіонам

Арахамія висунув "останнє попередження" місцевій владі і закликав припинити тринькати гроші на предмети не першої необхідності.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія звернувся до мерів міст і чиновників із попередженням на тлі скандальних держзакупівель під час війни.

Про це він написав у Telegram.

За словами Арахамії, у суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення такими діями через дивні пріоритети під час здійснення закупівель.

"Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє", – сказав очільник "Слуги народу".

Арахамія наголосив, що наші захисники з фронту просто шоковані цими новинами. Він попередив, що в парламенті наразі активно обговорюється ідея обмеження розпорядження цими коштами.

"Але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі.

Саме тому я вирішив опублікувати цей пост. Вважайте це останнім попередженням. Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану. Думайте", – підсумував Арахамія.

Останніми тижнями в соцмережах українці також дедалі частіше обурюються масштабними ремонтами у містах, зокрема перекладання бруківки. Українці слушно зауважують, що такі некритичні ремонти можуть почекати до перемоги, а зекономлені гроші краще відправити на армію.

Зокрема, киян обурив масштабний ремонт бруківки на вулиці Богдана Хмельницького. У соціальних мережах її вже прозвали "золотою".

Також українців обурили дивні тендери і держзакупівлі.

Так, Київська облрада планує розробити собі новий сайт під час війни і оголосила на це тендер на понад мільйон гривень.

Барабани, сковорідки, овочерізки і конструктори для укриттів, пиво для працівників АЕС та інші сумнівні закупівлі – ТСН.ua. зібрав останні гучні корупційні скандали, які обурили українців.