Барбадос усуває королеву з поста глави і стає республікою: принц Чарльз виступить з промовою

Барбадос усуває королеву з поста глави і стає республікою: принц Чарльз виступить з промовою

Принц Чарльз виступить з промовою відразу після опівночі у вівторок.

Британський принц Чарльз прибув до Барбадосу для участі у заходах, під час яких карибська держава перестане підкорятися британській королеві Єлизаветі II і стане республікою.

Про це пише агентство Reuters.

Барбадос отримав незалежність від Великої Британії в 1966 році, але Єлизавета II до останнього часу залишалась його сувереном.

30 листопада Єлизавету II замінить перша президентка Барбадосу на церемонії інавгурації, коли країна з конституційної монархії стане республікою.

Принц Чарльз виступить з промовою відразу після опівночі у вівторок, заявивши, що більша частина відносин між двома країнами залишиться незмінною, включаючи "незліченні зв'язки між народами країн".

Це вперше за три десятиліття королева Єлизавета II буде усунена з посади глави держави. Маврикій, острів в Індійському океані, проголосив себе республікою в 1992 році.

Святкування розпочнеться пізно ввечері у понеділок і триватиме до вівторка, коли Сандра Мейсон стане першою президенткою країни. Посада буде багато в чому символічною, оскільки головні повноваження має прем’єрка Міа Моттлі.

Нині Мейсон обіймає посаду генерал-губернатора, представника королеви на Барбадосі.

До Барбадосу інші британські колонії вже ставали республіками. Гаяна зробила цей крок в 1970 році, менш ніж через чотири роки після здобуття незалежності від Великої Британії. Тринідад і Тобаго наслідували цей приклад в 1976 році, а Домініка - в 1978 році.

Зміни можуть стимулювати аналогічні обговорення в інших колишніх британських колоніях, у яких королева Єлизавета II є сувереном, включаючи Ямайку, Австралію і Канаду.

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