Батальйон "Відень": як живуть українські віп-"біженці" в Австрії, серед яких судді і нардепи (відео)

Українські віп-біженці під час війни обрали одним зі своїх улюблених місць поза межами держави австрійську столицю Відень. На одних і тих самих вулицях, у ресторанах і готелях там можна зустріти і народних депутатів, і суддів, і бізнесменів.

Саме Відень обрали українські елітні "біженці" через високий рівень життя там і оптимальну відстань від кордонів держави.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Української правди" з назвою "Батальйон Відень".

"Ми публікуємо всіх, кого нам вдалося зафіксувати протягом кількаденного відрядження до столиці Австрії. Можливо, це допоможе полегшити роботу правоохоронців на цьому стратегічному напрямку", – йдеться у матеріалі видання.

Ексголова КСУ Тупицький

Зокрема, у центрі Відня журналісти помітили ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького, який їхав у білому BMW. За даними Офісу генпрокурора, маючи призовний вік, він незаконно залишив територію України під час дії воєнного стану. За даними журналістів, в австрійській столиці Тупицький мешкає близько пів року.

На запитання про те, що ексголова КСУ робить у Відні, він відповів, що проживає там.

"Яка різниця – Відень чи не Відень?" – відповів Тупицький на запитання, чому обрав саме це місто.

Він також запевнив, що не має там власної нерухомості, а орендує квартиру.

"У моєї дружини були складнощі з пологами, тому вона ухвалила рішення виїхати і народжувати за кордоном. Тому я виконав свій, ну, не те, що обов’язок, я мав так вчинити, щоб не покинути ні дітей, ні дружину, і виїхати разом з ними за кордон", – пояснив причини свого виїзду з України ексочільник КСУ.

Проте за даними журналістів "Радіо Свобода, офіційно Тупицький український кордон не перетинав. Коментуючи свій виїзд, він сказав, що має довідку про те, що не підлягає мобілізації, "тому я виїжджав, вважаю, на законних підставах". Суддя також повідомив про "довідку" про те, що пройшов прикордонний контроль в Угорщині. За словами Тупицького, у Відні він перебуває у статусі біженця, і має відповідні документи про це.

Нагадаємо, у травні ексголову КСУ було оголошено в міжнародний розшук, а в липні – заочно заарештовано.

На питання про те, коли планує повернутися до України, Тупицький відповів: "Коли закінчиться війна, або коли з’являться можливості моєї безпеки. Уявіть, коли сьогодні така ситуація, як я вам розповів, і уявіть, що я був би зараз на території України. Мене б заарештували? Я думаю, що – аж бігом".

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Попри те, що у Відні суддя мешкає у квартирі, що за п’ять хвилин ходьби від центральної площі, він бідкається на те, що в Україні його позбавили довічного державного утримання.

Нардеп Холодов

Зустріли журналісти у столиці Австрії і нардепа від "Слуги народу" Андрія Холодова, який є кумом екснардепа Віктора Медведчука. Повідомляється, що маєток Холодова розташований за кілька хвилин від маєтку олігарха Дмитра Фірташа.

Журналісти зафіксували нардепа під час його повернення з сім’єю до маєтку того дня, коли в Києві саме відбувалось засідання парламенту. З очевидних причин, Холодов пропустив це і попереднє засідання. До речі, на відео вдалося зафіксувати, як авто політика виписували штраф за паркування в неналежному місці.

У розмові з журналістами Холодов зізнався, що пропустив засідання Ради і пояснюючи причину, сказав: "А я у Відні тут на постійно. Є причини мої особисті". Нардеп відмовився відповідати, скільки вже часу перебуває у цьому місті.

Зауважимо, що у квітні "УП" писало про виїзд політика за кордон. Тоді у "Слузі народу" заявили про таємну гуманітарну місію Холодова. Окрім того, України залишили й 25-річний син нардепа Філіп Холодов. Наразі невідомо, чи повернувся він до країни.

Через кілька днів після розмови з журналістами Холодов написав у Мережі, що перебував у Відні, та опублікував фото з представниками австрійського благодійного фонду.

Проросійський політик Мураєв

За даними журналістів видання, у Відні також мешкає проросійський політик Євген Мураєв. Там вдалося зафіксувати на відео його дружину Катерину. Журналісти намагалися додзвонитися до Мураєва і залишили повідомлення, але він так і не відповів.

Елітні авто сина Коржа

Під віденським готелем Hilton медійники помітили Rolls-Royce та Mercedes Geländewagen з українськими номерами. За даними джерел "УП" у правоохоронних органах, Rolls-Royce зареєстрований на сина Віктора Коржа, який був нардепом від "Партії регіонів", міністром сім’ї, молоді та спорту в уряді Віктора Януковича, заступником голови Київської держадміністрації, радником голови МВС Арсена Авакова, а наразі є віцепрезидентом Олімпійського комітету та заступником керівника фізкультурно-спортивного товариства"Динамо".

Зазначається, що 2019 року СБУ затримала водія Коржа на вимаганні хабаря, але до суду справа так і не дійшла.

Соратники і дружина бізнесмена Петровського

Також на вході до Grand Hotel журналісти помітили соратників дніпровського бізнесмена Олександра Петровського: це брати Адамадзе та чоловік на прізвисько "Антік". Також було зафіксоване авто BMW брата Петровського, на якому їздить дружина бізнесмена. Його самого журналісти так і не зустріли у Відні, проте за даними їхніх джерел, Петровський залишив Україну на початку повномасштабного вторгнення.

У травні австрійські ЗМІ повідомляли про побиття групою українських молодиків місцевих таксистів через місця для паркування. За даними джерел "УП", учасниками бійки були молодики, пов’язані з сином Петровського, який також переїхав до Відня з Дніпра.

Журналісти зауважили, що у столиці Австрії загалом можна помітити багато елітних автомобілів на українських номерах, і місцеві жителі дивуються таким заможним українським біженцям.

Нагадаємо, деякі українські олігархи та бізнесмени від початку повномасштабного вторгнення втекли за кордон. Там елітні "біженці" подалі від ракет та мобілізації розважаються на Лазуровому узбережжі, поки українці захищають свою землю.

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