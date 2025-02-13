"Батіг і пряник": голова Пентагону пояснив, від чого залежить майбутня допомога США Україні

Гегсет вважає, що майбутня допомога США Україні може бути пов'язана з участю в мирних переговорах.

Міністр оборони США Піт Гегсет, схоже, пов’язує майбутню допомогу на оборону України з готовністю Києва вести переговори з Росією,

Про це пише CNN.

За словами голови Пентагону, президент Дональд Трамп визначить "найбільш міцний пряник чи батіг для обох сторін для досягнення тривалого миру".

"Допомога в галузі безпеки – ми продовжували надавати те, що було виділено. Я думаю, було б справедливо сказати, що такі речі, як майбутнє фінансування, менші або більші, також можуть бути на столі переговорів. Те, що президент (Трамп – Ред.) визначить, буде найнадійнішим батогом або пряником з кожного боку, щоб добитися міцного світу, розуміючи, очевидно, мотиви, які Володимир Путін мав щодо України протягом досить довгого часу", — заявив він на прес-конференції в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Гегсет також заявив, що не братиме участі в переговорах між Росією та Україною. Але дав сигнал, що надалі буде виконувати більшу роль у питаннях безпеки України, ніж його попередник, колишній міністр оборони Ллойд Остін.

Раніше Гегсет також заявив, що мир, досягнутий шляхом переговорів, буде своєрідним розмежуванням, якого не хоче жодна зі сторін.

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