"Батіг і пряник" проти України та Росії – Келлог відповів, як США готуватимуть переговори

Відсутність взаємодії з Росією через війну в Україні вже не є життєздатною стратегіїю США.

Американський президент Дональд Трамп використовує підхід "батога і пряника" проти України та Росії.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог сказав про це в Раді з міжнародних відносин, передає The Independent.

Таким чином США хочуть посадити Україну та Росію за стіл переговорів.

"Ізоляція та відсутність взаємодії з Росією через війну в Україні більше не є життєздатною чи стійкою стратегією, і, звичайно, не є відповідальним дипломатичним підходом для США", — сказав Келлог у своїй промові в Раді з міжнародних відносин.

Він також заявив, що визначення війни в Україні як такої, що має переможця або переможеного, "лише втягне Америку в нескінченну проксі-війну", а президента Трамп не хоче цього.

"Те, що ви зараз бачите, — це термінові спроби залучити обидві сторони до столу переговорів, щоб дійти до мирного врегулювання. Це означає застосування так званих точок тиску та стимулів, батога та пряника", — додав Келлог.

Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США Дональда Трампа поспілкувався з приблизно 20 військовослужбовцями ЗСУ, коли перебував в Україні. Келлог відвідав Ірпінський військовий госпіталь біля Києва. Тут він поспілкувався з пораненими українськими військовими.

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