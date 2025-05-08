"Батіг" для Путіна та шоу для Трампа: з чим приїхав до Москви Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін хоче прив’язати Путіна «китайською мотузкою», щоб завадити його домовленостям з Трампом / © ТСН.ua

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Участь китайського лідера Сі Цзіньпіна в путінському параді на Красній площі 9 травня є демонстрацією особисто для президента США Дональда Трампа. Таким чином він надішле Сполученим Штатам сигнал про нібито непохитну дружбу між Китаєм і Росією.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в коментарі «РБК-Україна».

«Цей візит не тільки й не стільки на парад для Путіна і до Путіна, тому що тут буде такий бартер чи обмін. Зараз Сі Цзіньпін приїхав до Москви, а восени Путін поїде до Китаю на такий самий парад та урочистості. Але головне зараз для Сі Цзіньпіна — продемонструвати Трампу непорушність дружби між Росією і Китаєм», — зазначив Фесенко.

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Водночас він вважає, що закрита частина переговорів Сі та Путіна, яка залишиться за лаштунками параду, буде непростою, адже між ними є певні протиріччя.

«Я думаю, що Пекін явно непокоїть надмірна активність Москви в переговорах з Трампом. Тож Сі Цзіньпін, з одного боку, може приготувати для Путіна такі невеличкі плюшки, щоб його прив’язати до себе якомога сильніше. Йдеться, зокрема, про можливість підписання угоди про газопровід „Сила Сибіру-2“. Там переговори тривають уже багато років, і Китай досі не поспішав, адже хотів вибити найнижчу ціну на російський газ. Але зараз, мабуть, вирішили, що можна піти на певні компроміси, головне, щоб міцніше прив’язати Росію китайською мотузкою, щоб не бігала наліво до Трампа», — припустив політолог.

Але з іншого боку, вважає Володимир Фесенко, Сі Цзіньпін нагадає Путіну, що домовленості з американцями Пекін, найімовірніше, сприйматиме як недружні до себе. А на такий випадок Китай, ймовірно, вже підготував «якийсь батіг або демонстрацію невдоволення», тобто критичну реакцію, яку Кремль відчує як в економічному, так і в політичному полі.

Нагадаємо, президент РФ Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Москві 8 травня. У першій заяві від початку візиту лідера КНР кремлівський диктатор назвав свого гостя «дорогим другом».

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