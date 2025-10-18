Батіг замість пряника: Стубб розповів, хто і як може вплинути на Путіна

Александер Стубб / © Getty Images

Американський президент Дональд Трамп – "єдиний, хто може змусити" російського ”фюрера” Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб сказав в інтерв’ю BBC Radio 4.

Стубб розповів, як американський колега одного разу запитав його під час гри в гольф, чи може він довіряти Путіну? Фінський президент відповів, що "ні".

"Нам потрібна не стільки сила пряника, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів, скільки сила батога, яка змусить їх це зробити. Тому потрібно змусити Росію сісти за стіл переговорів про мир, і саме це намагається зробити президент Трамп", – висловився Стубб.

За словами фінського лідера, Трамп "давав Путіну пряник, і цей пряник був на Алясці, і, звичайно, якщо подивитися на його недавні висловлювання, то зараз більше батога".

Стубб також висловив оптимізм щодо здібностей Трампа. На його думку, за останні вісім місяців його другого терміну мирні переговори просунулися далі, ніж за попередні три роки.

Нагадаємо, раніше Стубб заявив, що Трамп готує «батіг» для Путіна, застосувавши більш жорсткі інструменти впливу. З його слів, справа лише у часі, коли США завдадуть удару по Путіну там, де йому буде найбільш боляче.

«Побачивши, що пряники рідко працюють з росіянами, він перейшов до стадії батога», — сказав президент Фінляндії.